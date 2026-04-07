In Italia, la geotermia rappresenta una risorsa energetica ancora poco sfruttata, sebbene abbia un alto potenziale di decarbonizzazione. Attualmente, il suo contributo alla produzione di energia è minimo rispetto a fonti come il solare e l’eolico. Nonostante le possibilità di ridurre le bollette energetiche fino al 75%, questa tecnologia rimane marginale nel panorama energetico nazionale. La sua diffusione potrebbe cambiare significativamente lo scenario energetico del paese.

L’Italia rischia di ignorare una risorsa energetica costante e pulita: la geotermia. Nonostante l’alto potenziale di decarbonizzazione, l’utilizzo di questa fonte resta marginale rispetto a solare ed eolico. Il Paese affronta una dipendenza energetica che, secondo i dati Ispra, supera il 76%. In questo scenario, l’energia geotermica si presenta come un’opzione inesauribile con costi di gestione estremamente ridotti e zero emissioni nocive. Adriano Giannola, presidente Svimez, ha evidenziato nel rapporto 2025 come il Mezzogiorno sia un centro fondamentale per le. Sebbene il Sud contribuisca già molto a eolico e fotovoltaico, e tale trend debba crescere nei prossimi cinque anni, manca un investimento serio sulla geotermia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Geotermia: l’energia invisibile per tagliare le bollette del 75%

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