GeoCult 2026

Dal 2026, si svolgerà un evento di dieci giorni dedicato alla riscoperta del territorio, focalizzandosi su elementi naturali come il suolo, il corso d'acqua e il cielo sopra le montagne. La manifestazione coinvolgerà diverse attività ed escursioni che permetteranno ai partecipanti di esplorare ambienti naturali e comprendere meglio i cambiamenti climatici e ambientali. L'iniziativa si svolgerà in varie location, offrendo un'occasione per conoscere da vicino le caratteristiche del paesaggio locale.

Dieci giorni per riscoprire la terra sotto i piedi, l'acqua che scorre nel Gerenzone e il cielo che cambia sopra le cime. Dall'8 al 17 maggio Lecco ospita la terza edizione di Geocult, il festival italiano delle geoscienze promosso dal Comune e da Fondazione Teàrte Lecco in collaborazione con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Google i/o 2026 in programma dal 19 al 20 maggio 2026Questo testo sintetizza l’annuncio ufficiale su google i/o 2026, delineando le date, il formato e i temi chiave, oltre alle modalità di... Penning System in Farming Explained @geocult-isha Temi più discussi: Geocult 2026: a Lecco dieci giorni tra scienza, territorio e futuro; GEOCULT 2026 A LECCO: SCIENZA, NATURA E FUTURO IN SCENA DALL’8 AL 17 MAGGIO; Dalla Sorgente Paradone alle vette della Grignetta: il festival che svela i segreti sotterranei di Lecco; Lecco, torna Geocult: dieci giorni di eventi tra scienza, territorio e spettacolo. Lecco, torna Geocult: dieci giorni di eventi tra scienza, territorio e spettacoloDall’8 al 17 maggio la terza edizione del festival delle geoscienze tra teatro, mostre, laboratori e attività sul territorio In programma lo spettacolo di Marco Paolini, esperienze tra lago e montagna ... msn.com TORNA A LECCO LA TERZA EDIZIONE DI GEOCULTLECCO – Torna a Lecco, dall’8 al 17 maggio, la terza edizione di Geocult – Festival Italiano delle Geoscienze, promosso dal Comune di Lecco e da Fondazione Teàrte Lecco con Tconnetto. Per dieci giorni ... lecconews.news GEOCULT - Dall’8 al 17 maggio la terza edizione del festival delle geoscienze tra teatro, mostre, laboratori e attività sul territorio - facebook.com facebook