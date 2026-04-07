Genoa record Primavera | Jacopo Grossi debutta in panchina

Durante la partita tra Juventus e Genoa, Jacopo Grossi, nato nel 2006 e originario di Savona, ha fatto il suo debutto in panchina con la squadra rossoblù. È la prima volta che il giovane talento si accomoda al fianco dello staff tecnico nella massima divisione italiana. La sua presenza in panchina rappresenta un risultato importante nel percorso di crescita e formazione del giocatore.

Jacopo Grossi, giovane talento savonese del 2006, ha vissuto l’emozione della sua prima panchina in Serie A durante il match tra Juventus e Genoa. La sfida, conclusasi con il successo dei bianconeri per 2 a 0, ha il centrocampista convocato da Daniele De Rossi. Il giocatore, che agisce come mediano di piede destro, rappresenta oggi un elemento centrale per la formazione Primavera del Grifone. Il gruppo è guidato da Jacopo Sbravati, tecnico originario di Spotorno. Un ponte generazionale tra Vado e Genova. Il percorso di Jacopo Grossi ricalca fedelmente le impronte del padre Fabrizio. Entrambi hanno iniziato la propria crescita calcistica nel settore giovanile del Vado, prima di approdare nelle file rossoblù. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genoa, record Primavera: Jacopo Grossi debutta in panchina il “viaggio d'artista” di thermore: a milano museocity 2026 debutta il capo icona illustrato da jacopo ascariIn occasione della decima edizione di Milano MuseoCity e nel pieno del vivace fermento internazionale che vede Milano protagonista dello scenario... Paralimpiadi, Jacopo Luchini vince la medaglia d’oro nello snowboard: nuovo record per l’ItaliaJacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nella gara di snowboard banked slalom SB-UL alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Si parla di: Genoa, i 23 convocati: out Norton-Cuffy, Onana e Cornet. De Rossi chiama due Primavera. Il savonese Jacopo Grossi assapora la Serie A: convocato dal Genoa per la sfida alla JuventusIl savonese Jacopo Grossi assapora la Serie A: convocato dal Genoa per la sfida alla Juventus ... msn.com Genoa Primavera, Gibertini firma la vittoria contro la LazioI Grifoncini si impongono per 1-0 alla Sciorba, secondo gol consecutivo del trequartista ligure, protagonista con un gran sinistro al volo ... ilsecoloxix.it