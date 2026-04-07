Genitori ecco come educare i figli | i laboratori in Lunigiana

Nella regione della Lunigiana, le famiglie avranno a disposizione due incontri previsti per il 9 e il 23 aprile, rivolti a fornire strumenti pratici per l'educazione dei figli. Questi laboratori sono stati organizzati per aiutare i genitori ad affrontare le sfide quotidiane legate alla crescita dei bambini. Gli appuntamenti sono aperti a tutte le famiglie interessate a migliorare le proprie strategie educative.

Le famiglie della Lunigiana avranno a disposizione nuovi strumenti per affrontare le sfide educative attraverso due appuntamenti programmati per il 9 e il 23 aprile. I laboratori itineranti, guidati dalla pedagogista Maria Teresa Pepe, si terranno a Fivizzano e Filattiera per offrire un supporto pratico nella crescita dei figli. L’iniziativa prende vita dopo l’ampio riscontro ottenuto dall’incontro con Daniele Novara, focalizzato sulla figura paterna e sulla collaborazione tra genitori. Il progetto, che porta il nome di Il coraggio di educare, mira a creare uno spazio di riflessione vive momenti di difficoltà o desidera approfondire il proprio ruolo genitoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genitori, ecco come educare i figli: i laboratori in Lunigiana Leggi anche: Avviato il progetto ‘Tutto il bello del noi’: laboratori e attività per genitori e figli Ecco come i genitori potranno supervisionare le chat dei figli su Whatsapp (la novità che cambia tutto)WhatsApp sta per cambiare il modo in cui i bambini interagiscono con la messaggistica. Si parla di: Crepet: Quando sentite ‘amore mio’, scappate!. Per educare i giovani bisogna lasciarli liberi di fare esperienza, per poter capire la vita vera; Animali regalati come sorpresa: l'errore inconsapevole che può fare male sia a loro che ai bambini. La bigenitorialità diritto incompiuto. Educare in due si può, anche da separatiUn Libro bianco sulla bigenitorialità è stato presentato nei giorni scorsi a Milano nell’ambito di un confronto a Palazzo Lombardia che ha messo al centro l’urgenza di riprendere il percorso incompi ... msn.com