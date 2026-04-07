Un uomo di 27 anni residente a Pozzallo è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di aver maltrattato e provocato lesioni ai genitori conviventi. Secondo le indagini, il giovane avrebbe vessato i genitori per anni, compiendo anche estorsioni per ottenere denaro destinato all'acquisto di droga. Gli accertamenti hanno portato al provvedimento restrittivo nei confronti del 27enne, che ora si trova sottoposto a limitazioni della libertà personale.

Un 27enne residente a Pozzallo, accusato di maltrattamenti, lesioni personali aggravate, estorsione e rapina ai danni dei genitori conviventi, è destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dopo una serie di episodi violenti avvenuti nell’arco di un anno. Maltrattamenti in famiglia a Ragusa Un clima di terrore in famiglia Le richieste di denaro e le aggressioni L'intervento della Procura e la misura cautelare Le accuse e la fase delle indagini Maltrattamenti in famiglia a Ragusa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la misura cautelare è stata eseguita dai militari della Stazione di Pozzallo, in provincia di Ragusa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genitori anziani e malati vessati per anni dal figlio 27enne a Pozzallo, estorsioni per comprare droga

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Ragusa, maltrattamenti ai genitori anziani: arrestato un 27enne - facebook.com facebook