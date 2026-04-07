Google ha annunciato un investimento di 30 milioni di dollari destinato a potenziare i servizi di emergenza dedicati alla salute mentale. Contestualmente, l’azienda ha introdotto un nuovo tasto salva-vita all’interno della piattaforma Gemini, uno strumento pensato per offrire supporto immediato a chi si trovi in situazioni di crisi. La mossa si inserisce nel quadro degli sforzi per migliorare l’assistenza in ambito psicologico attraverso strumenti digitali.

Google interviene su Gemini per migliorare il supporto alla salute mentale, stanziando 30 milioni di dollari per i servizi di emergenza globali. L’operazione mira a velocizzare l’assistenza nei momenti critici e a integrare meglio le risorse professionali. L’azienda di Mountain View ha introdotto un aggiornamento strutturale per il proprio sistema di intelligenza artificiale. L’obiettivo è ottimizzare il modo in cui gli utenti vengono indirizzati verso i servizi di aiuto psicologico. Questa mossa avviene mentre il colosso tecnologico affronta pesanti battaglie legali. Google è infatti citata in giudizio per una presunta istigazione al suicidio causata dalle risposte del chatbot, un caso che si inserisce in un filone di cause riguardanti i danni inflitti a persone fragili dai modelli generativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemini: 30 milioni per l’emergenza e un nuovo tasto salva-vita

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