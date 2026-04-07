Gazzetta dello Sport | Conte si candida

Il Napoli ha ottenuto una vittoria che coinvolge anche elementi brasiliani, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, Antonio Conte ha annunciato la propria candidatura, con dichiarazioni pubbliche e comunicati ufficiali. La società partenopea continua a muoversi con decisione, mentre il tecnico si impegna in attività legate alla sua candidatura. La situazione si sviluppa in un clima di attesa e movimentazione nel panorama calcistico italiano.

"> Il Napoli sorride, accelera e si gode una vittoria che profuma anche di Brasile. Come racconta Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, il successo contro il Milan porta con sé entusiasmo, leggerezza e soprattutto un sorpasso pesante al secondo posto. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea il contributo decisivo dei nuovi interpreti: Giovane, generoso e combattivo, e Alisson Santos, ancora una volta capace di cambiare volto alla partita. Due innesti che rappresentano il valore del mercato e la capacità di Conte di sfruttare ogni risorsa. Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha saputo reagire anche all’ennesima emergenza, con l’assenza improvvisa di Hojlund. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte si candida” Gazzetta dello Sport: “Napoli, l’infermeria si svuota: Conte ritrova i big per il finale”Gazzetta dello Sport: “Napoli, l’infermeria si svuota: Conte ritrova i big per il finale”"> Il Napoli intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, tutto in una notte: Conte si gioca i playoff col Chelsea” NAPOLI MILAN LE ULTIMEPROBABILI FORMAZIONIARBITRA DOVERI CON MARIANI AL VARCOME JUVE NAPOLI Temi più discussi: Un Conte Nazionale: Antonio tentato dal grande ritorno. Dubbi su Mancini; Conte: Nazionale? Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione...; Edicola - Conte tentato dal ritorno in Nazionale. Allegri sceglie il Milan; Italia, tra i candidati per la panchina c'è anche Conte. La Gazzetta: C'è il tempo per chiudere amichevolmente con De Laurentiis. Gazzetta dello Sport: Conte si candidaLa Gazzetta dello Sport, attraverso Vincenzo D’Angelo, racconta un Conte lucido anche sul fronte scudetto: «Dobbiamo essere realisti, non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino più ... napolipiu.com Napoli secondo, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: Inter, resta ConteInter, resta Conte: questo è il titolo della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Chivu a +7 sul Napoli (che elimina il. tuttomercatoweb.com Gazzetta di Parma - facebook.com facebook La Gazzetta dello Sport reports that Inter, Juventus, Milan and Palermo will meet in Australia in August for three pre-season friendlies, including the Derby della Madonnina and the Derby d'Italia. x.com