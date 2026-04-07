Gasolio agricolo a 1,67 euro i coltivatori pugliesi | Situazione folle siamo al punto di non ritorno

Il prezzo del gasolio agricolo ha raggiunto 1,67 euro al litro, provocando reazioni tra i coltivatori della regione. In diverse zone, da Foggia a Lecce, gli agricoltori esprimono preoccupazione per l'aumento dei costi, definendolo una situazione difficile e senza precedenti. La crescita dei prezzi del carburante sta mettendo sotto pressione le attività agricole locali, con molte aziende che si trovano in difficoltà a fronte di questa escalation.

Il presidente di Cia Puglia, Gennaro Sicolo: "La misura del credito d’imposta viene rapidamente vanificata dai continui e cospicui aumenti che il prezzo del gasolio sta registrando giorno per giorno" Una mazzata senza precedenti si abbatte sulle campagne pugliesi. Il prezzo del gasolio agricolo ha toccato la soglia critica di 1,67 euro al litro, innescando un allarme rosso che da Foggia a Lecce unisce l’intero comparto agricolo in un grido d'aiuto. La denuncia arriva direttamente da Cia Agricoltori Italiani Puglia, che descrive uno scenario al limite del collasso operativo. I numeri fotografano un’escalation verticale: prima del conflitto in Iran il carburante costava 90 centesimi al litro, saliti a 1,20 euro dopo i primi bombardamenti, fino ad arrivare a oggi con 1,67 euro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Carburanti: benzina a 2,55 euro al litro (Tremiti) e in alcuni distributori pugliesi gasolio verso i due euro e mezzo ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del made in ItalyAl link di seguito l’elenco dei prezzi comunicati dai distributori al ministero delle Imprese e del made in Italy: https:carburanti.

Temi più discussi: Il governo apre al credito d’imposta sul gasolio agricolo; Con gli aiuti al gasolio agricolo salvata l’annata agraria; Caro carburante, credito d’imposta anche su gasolio agricolo per salvare semine: la misura; Credito di imposta su gasolio agricolo, misura concreta.

Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: Agricoltura a rischio stop, situazione folleSicolo: Credito d’imposta vanificato, lavorazioni a rischio, siamo vicini a un punto di non ritorno Alla Regione chiediamo un provvedimento di sostegno e d’emergenza per la crisi delle aziende Rip ... manfredonianews.it

Cia Puglia, 'con gasolio a 1.67 euro al litro agricoltura a rischio stop'(ANSA) - FOGGIA, 07 APR - Prima della guerra in Iran il costo era di 90 centesimi al litro, subito passato a 1 euro e 20 centesimi dopo i primi bombardamenti, oggi a 1 euro e 67 centesimi: è questo i ... msn.com

ECONOMIA - Credito d’imposta gasolio agricolo salva le semine: “Azione importante per gli agricoltori lariani” https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/credito-dimposta-gasolio-agricolo-salva-le-semine-azione-importante-per-gli-agricoltori-lariani/ - facebook.com facebook

5/4/26. CONSIGLIO DEI MINISTRI: COLDIRETTI, CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO AGRICOLO SALVA SEMINE. Confermata la misura proposta da Coldiretti e annunciata da Lollobrigida alla mobilitazione di Firenze (vedi nota ufficiale in FB) x.com