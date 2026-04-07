Nel match tra Napoli e Milan, i partenopei hanno vinto per 1-0, interrompendo la corsa dei rossoneri verso lo scudetto. La partita si è conclusa con il Milan che non è riuscito a trovare il gol e ha subito la sconfitta. L’allenatore dei milanisti e Nkunku sono stati indicati come responsabili della sconfitta.

E con Napoli-Milan 1-0 finisce definitivamente il sogno Scudetto dei rossoneri. Il risveglio è traumatico, con il passaggio al terzo posto in classifica. Adesso sì, c'è da guardarsi le spalle, anche se la qualificazione in Champions League non è realmente in discussione. Questa è stata una partita strana, con un Milan diverso dal solito, con la sensazione fin da subito che non sarebbe stata una grande notte che avrebbe riacceso l'entusiasmo e le speranze, ma più una serata di passaggio, per decretare definitivamente la fine della stagione. Eppure è stata una partita dai due volti. Il primo tempo con un Milan che concede poco e si fa vedere spesso in avanti, senza però concludere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - GAME OVER! NAPOLI-MILAN 1-0: ALLEGRI SENZA CORAGGIO

Fabregas risultatista come Allegri. Analisi Milan-Como 1-1: serve coraggio!Ci si aspettava una partita simile all'andata, invece Milan-Como è stata completamente diversa.

Il Milan si è giocato la partita scudetto senza grinta, senza guizzi di Allegri e senza società in tribuna (a parte Tare)Il Milan si è giocato la partita scudetto senza grinta e senza società in tribuna (a parte Tare) Il mondo Milan è preoccupato.

GAME OVER NAPOLI-MILAN 1-0 ALLEGRI SENZA CORAGGIO

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