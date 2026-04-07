Gallarate spaccio in casa | arrestata impiegata comunale e compagno

A Gallarate, una donna che lavora come impiegata in un ente comunale e il suo compagno sono stati arrestati in seguito a un’indagine condotta dal Commissariato locale. L’operazione ha portato alla scoperta di un’attività di spaccio di stupefacenti svolta all’interno di una abitazione. Entrambi, di 39 anni, sono stati fermati e portati in custodia cautelare.

A Gallarate, una dipendente di un importante Comune del territorio e il suo compagno, entrambi di 39 anni, sono finiti sotto arresto per spaccio di stupefacenti dopo un’operazione coordinata dal Commissariato locale. L’intervento, culminato in un venerdì santo, ha svelato l’esistenza di un deposito di diverse sostanze illegali all’interno della loro abitazione. L’ombra del sospetto è calata sulla coppia, entrambi incensurati e apparentemente integri, a seguito di una segnalazione anonima. Questa soffiata ha permesso agli agenti della squadra investigativa di monitorare i movimenti della donna fino a intercettarla durante lo scambio di cinque grammi di cocaina con un acquirente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallarate, spaccio in casa: arrestata impiegata comunale e compagno Leggi anche: Portici, 40enne arrestata per spaccio: in casa droga e “pizzini” contabili Leggi anche: Amore criminale: coppia arrestata per spaccio, in casa oltre 2 kg di droga Argomenti più discussi: Market della droga in casa: 47enne arrestato dalla Polizia ad Arluno; Dipendente pubblica di giorno ma pusher nel tempo libero. In manette donna di 39 anni. Spaccio in casa, arrestato 47enne: cocaina nascosta nella scarpaÈ stato arrestato in flagranza di reato un uomo italiano di 47 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio del 19 marzo dagli ... laprovinciadivarese.it Castano Primo: sorpreso con la cocaina in casa, arrestato 46enneUn 46enne di Castano Primo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dagli agenti del Commissariato di Gallarate, mentre rientrava a casa a bordo della sua bicicletta elettrica. L’uomo era s ... ticinonotizie.it Al saluto erano presenti, oltre al Vicario del Questore ed ai Dirigenti dei Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate, tanti colleghi che hanno condiviso anni di servizio con la neo pensionata entrata in Polizia nel 1994 LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/202 - facebook.com facebook