Il Samsung Galaxy Watch Ultra è attualmente in offerta su Amazon a 465,54 euro, con uno sconto di 233 euro rispetto al prezzo di listino di 699 euro. La promozione permette di acquistare il modello di fascia alta a un prezzo significativamente più basso rispetto al prezzo originale. La riduzione riguarda il prodotto che viene proposto in questa piattaforma di vendita online.

Il Samsung Galaxy Watch Ultra è disponibile su Amazon a 465,54 euro, con un abbattimento del prezzo che raggiunge i 233 euro rispetto ai 699 euro iniziali. Questa opportunità di acquisto permette di ottenere un dispositivo top di gamma con uno sconto pari al 33%. L’offerta si inserisce in un contesto di accessibilità immediata, poiché chi è già abbonato al servizio Prime non dovrà sostenere costi per la consegna. desidera dilazionare l’esborso, è possibile utilizzare il sistema di rateizzazione a tasso zero fornito da Cofidis, selezionando l’apposita voce nella pagina del prodotto. Tecnologia indossabile tra resistenza estrema e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galaxy Watch Ultra crolla di 233€: il top di gamma in offerta

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Galaxy S26 Ultra pro e contro dopo i test: pregi e difetti del top di gamma SamsungDopo aver testato a lungo il top di gamma Samsung posso fornire le prime conclusioni su Galaxy S26 Ultra, che ho provato come telefono principale...

Galaxy Watch Ultra 2 - Is It A Game Changer

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Non solo smartphone: Samsung sta lavorando a un nuovo Galaxy Watch UltraTra le novità in arrivo per il futuro di Samsung c'è anche un aggiornamento per la gamma di smartwatch. In questo caso, la casa coreana non va di fretta e il lancio dei nuovi modelli è previsto, come ... hwupgrade.it

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Blue, LTE) Passa da 699,00 a 471,53€ Clicca per Acquistare: https://www.amazon.it/dp/B0FDGS8B5D/tag=maz0d-21&psc=1&m=a11il2pnwyju7h Giradischi 9 in 1: giradischi vintage con Bluetooth, CD - facebook.com facebook