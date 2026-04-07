Nella notte tra ieri e oggi, alle prime luci dell’alba, un furto è stato sventato in un salone di bellezza situato in una zona residenziale. Intorno alle 04:30, un sistema di allarme ha segnalato un’irregolarità, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo di 30 anni è stato arrestato sul posto. La vicenda si è svolta in un’area generalmente tranquilla, con le luci di via Antonio Rosmini spente da diverse ore.

Le luci di via Antonio Rosmini a Rivalta erano ormai spente da ore quando, intorno alle 04:30 di questa notte, il silenzio della zona residenziale è stato interrotto dall’attivazione di un allarme silenzioso. Un’intrusione furtiva, un volto coperto che si muoveva nell’oscurità di un negozio di parrucchieri sperando di agire indisturbato, ignorando però di essere osservato in diretta e che la sua fuga sarebbe durata soltanto pochi minuti. L’allarme dato dal proprietario congiunto all’immediato intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia ha consentito ai militari di fermare e bloccare lo sconosciuto all’interno del negozio dove si era introdotto per consumare un furto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto da Viola Parrucchieri. Arrestato un 30enne

Roma, tentato furto in abitazione ai Parioli: arrestato 30enne dopo inseguimentoBeni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle...

Furto di rame a Medicina, arrestato 30enne: i due complici in fuga nel canale di scoloEseguito un arresto a Medicina, in provincia di Bologna, dove tre persone sono state sorprese mentre tentavano di sottrarre rame da una cabina...

Temi più discussi: Furto da Viola Parrucchieri a Rivalta: arrestato un uomo di 30 anni; Tentato furto nella notte da Viola Parrucchieri a Rivalta, bloccato e arrestato 30enne; Rivalta, tentato furto da Viola Parrucchieri; Ladro nel negozio di parrucchieri: le telecamere rivelano in tempo reale il furto, arrivano i carabinieri e lo arrestano.

Furto da Viola Parrucchieri a Rivalta: arrestato un uomo di 30 anniREGGIO EMILIA – E’ stato sorpreso all’interno di un salone da parrucchiere ed è stato arrestato per tentato furto aggravato dai carabinieri. I fatti nella notte, a Rivalta. In manette un uomo di 30 an ... reggionline.com

La storia di un furto banale che ha permesso di ritrovare la viola da 40mila euro di Franco ProdiIl minorenne è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Bologna per i reati di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione. La viola è già stata restituita al legittimo proprietario. fanpage.it

MINORE INDAGATO PER FURTO, IN CASA AVEVA UNA VIOLA DA 40MILA EURO RUBATA AL FRATELLO DI PRODI https://www.teletricolore.it/2026/04/04/minore-indagato-per-furto-in-casa-aveva-una-viola-da-40mila-euro-rubata-al-fratello-di-prodi/ - facebook.com facebook

Viola da 40mila euro rubata al fratello di Prodi ritrovata grazie al furto di un bancomat: Minorenne nei guai: aveva rubato la borsa e una 77enne in Val d'Enza, i militari di Bibbiano sono risaliti al ragazzo immortalato dalle telecamere del… dlvr.it/TRsYzw x.com