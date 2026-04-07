Furto ad Agropoli | svaligiato un appartamento si indaga

Nella giornata di Pasqua, un appartamento in località Mattine di Agropoli è stato svaligiato da ignoti che sono entrati mentre i proprietari erano assenti. Durante il furto sono stati portati via denaro e oggetti di valore. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata e le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte sul luogo.

Approfittando dell'assenza dei proprietari, ignoti si sono introdotti in un'abitazione in località Mattine di Agropoli, nel giorno di Pasqua, rubando denaro e preziosi. Amaro, il rientro per le vittime che non hanno potuto far altro che constatare il colpo e sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Svaligiato il Tennis Village ad Agropoli, accertamenti in corsoLadri ad Agropoli, l'altra notte, ad Agropoli ai danni del Tennis Village, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud. Leggi anche: Furto in pieno centro: svaligiato un appartamento, è caccia ai ladri Si parla di: Agropoli, rapina in pieno centro urbano: ferito un uomo. Furti ad Agropoli: colpita la palestra Motiva e un salone di bellezzaNotte di furti ad Agropoli: colpite la palestra Motiva e un'attività vicino alla stazione. Appello dei titolari: Restituite il palmare con i dati sensibili ... infocilento.it Furto nella notte ad Agropoli, presa di mira la pasticceria Moderato: rubato il registratore di cassaColpo nella notte in contrada Marrota, dove alcuni ladri hanno preso di mira la pasticceria Moderato. L’episodio si è verificato intorno alle 2:29, quando i malviventi hanno forzato l’ingresso del ... ilmattino.it