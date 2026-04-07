Durante il Venerdì Santo in una chiesa a Portopalo di Capo Passero, un uomo di circa cinquant'anni ha estratto un coltello e minacciato il parroco. La scena si è verificata dopo che il sacerdote aveva deciso di sospendere la processione del Cristo morto a causa delle intense piogge. L’uomo ha reagito con violenza alla decisione, creando tensione nell’edificio religioso. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione.

Un uomo di poco più di cinquant’anni ha brandito un coltello all’interno della Chiesa San Gaetano a Portopalo di Capo Passero durante il Venerdì Santo, reagendo con violenza alla decisione del parroco don Andrea Pitrolo di sospendere la processione del Cristo morto a causa delle forti piogge. L’episodio si è consumato in un contesto di forte agitazione, con il soggetto che ha tentato di avvicinarsi al sacerdote originario di Scicli. La tensione è culminata in un momento di apprensione per i numerosi fedeli presenti nell’edificio sacro. La dinamica dell’irruzione e l’intervento delle autorità. Il clima di paura tra i presenti è stato interrotto dall’azione tempestiva dei carabinieri, che sono intervenuti per rimuovere l’uomo dalla chiesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furore per la processione: uomo col coltello minaccia il parroco

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