Furiosa lite accoltellato alla gamba | grave 42enne

A Porto Sant’Elpidio, nel Fermano, un uomo di 42 anni è stato ferito gravemente alla gamba durante una violenta lite. L’incidente si è verificato ieri e, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, l’uomo avrebbe subito una ferita da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 7 aprile 2026 – Un cittadino di nazionalità albanese, di 42 anni, residente a Porto Sant’Elpidio accoltellato mentre cercava di sedare una lite e trasferito nella notte dall’ospedale di Civitanova Marche, in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, per le conseguenze delle gravi ferite riportate: questo il bilancio dell’inquietante episodio, dai contorni ancora tutti da chiarire, avvenuto nella tarda serata della domenica di Pasqua, nella zona nord della città, nei pressi del centro commerciale Le Ancore, sul quale stanno indagando le forze dell’ordine. I carabinieri sul posto Intervenuti sul posto intorno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furiosa lite, accoltellato alla gamba: grave 42enne La tragedia nelle campagne . Furiosa lite con un cacciatore . Parte un colpo, muore 42enneTragedia, ieri mattina, nelle campagne di Montegranaro dopo una colluttazione tra un cacciatore e un uomo che lavorava in una struttura ricettiva. Lite in famiglia, 17enne accoltellato in provincia di Milano: è graveUn ragazzo di 17 anni è stato accoltellato all'apice di una lite familiare che si è verificata a Paullo (Milano).