Fuggito dalla Libia oggi vende fiori a Cesate | la storia di Billal esempio di integrazione

Billal, originario della Libia, ha lasciato il suo paese e ora lavora come venditore di fiori a Cesate. Dopo aver attraversato un lungo percorso di migrazione, ha iniziato questa attività nella cittadina italiana. Oggi, con il suo sorriso, è conosciuto tra i clienti e si presenta come un esempio di integrazione. La sua storia rappresenta un percorso di immigrazione che si è concretizzato in una realtà lavorativa locale.

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