Fugge in moto all'alt dei carabinieri e viene inseguito poi cade | nascondeva un finto distintivo della polizia

Un uomo di 58 anni ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri in moto, accelerando improvvisamente e proseguendo per circa 12 chilometri prima di perdere il controllo e cadere. Durante la perquisizione, è stato trovato un distintivo della polizia contraffatto che l’uomo aveva nascosto. L’episodio si è verificato nella zona di Landriano, in provincia di Pavia.

Un motociclista di 58 anni è scappato a tutta velocità alla vista delle divise. I carabinieri di Landriano (Pavia) lo hanno inseguito per 12km circa. L'uomo alla fine ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, ferendosi in modo non grave. Denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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