Durante il recente ponte pasquale, le aziende agricole della regione toscana hanno registrato un incremento di visitatori, con circa 145.000 persone che hanno scelto di trascorrere le festività in campagna. Il clima favorevole e la ricerca di una pausa vicina alla città hanno contribuito a questo aumento di afflusso. Le strutture rurali hanno visto un notevole afflusso di visitatori, confermando la tendenza di fuga dalla vita urbana durante le festività.

FIRENZE – Il meteo favorevole e la voglia di una pausa a breve distanza da casa hanno decretato il successo delle campagne toscane durante il recente ponte festivo. L’associazione Terranostra Coldiretti ha tracciato un bilancio decisamente positivo per il comparto agrituristico regionale: sono stati ben 224mila i visitatori che hanno scelto di trascorrere la Pasqua immersi nella natura, distribuendosi tra le quasi seimila strutture attive sul territorio. A spingere le prenotazioni, decollate con una forte accelerazione non appena le previsioni hanno confermato l’arrivo di temperature dal sapore estivo, sono state soprattutto le famiglie. Complici l’aumento dei costi del gasolio e il clima di incertezza legato alle attuali tensioni internazionali, ha vinto la scelta di una vacanza tranquilla ed economica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fuga dalla città, boom per le aziende agricole: in 145mila a tavola per le feste pasquali

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