Martedì 7 aprile 2026 il presidente della Regione Molise ha visitato le zone di Frosolone colpite da smottamenti del terreno. La frana ha interessato un polo agricolo, compromettendo un’area dove sono presenti circa 1000 capi di bestiame. Durante la visita, sono stati valutati i danni e sono state discusse le prime azioni di intervento per il ripristino della zona e la sicurezza delle attività agricole presenti.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha visitato martedì 7 aprile 2026 le zone di Frosolone colpite da smottamenti del terreno per valutare i danni e coordinare gli interventi di ripristino. L’ispezione si è concentrata in particolare sull’area della strada provinciale che collega Frosolone a Sant’Elena, dove un movimento franoso ha creato gravi disagi alla circolazione e isolato una delle realtà produttive più importanti della regione. Al fianco del governatore hanno partecipato Pasquale Rocco De Lisio, sindaco del comune, insieme al vicesindaco, ai membri dell’amministrazione locale e agli agenti della Polizia Municipale. L’impatto economico sulla zootecnia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosolone: frana isola polo agricolo con 1000 capi di bestiame

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