A pochi giorni dalla fine della legislatura, vengono annunciati nuovi eventi nel settore culturale, tra cui mostre dedicate a artisti come Frida Kahlo, Marilyn Monroe e Andy Warhol. Sono previste esposizioni che si terranno in diverse città italiane e internazionali, con l’obiettivo di approfondire il lavoro e la vita di queste figure iconiche. Le iniziative sono state comunicate in un quadro di attività programmate negli ultimi cinque anni.

A ridosso della scadenza della legislatura, arriva il bilancio dei 5 anni nel settore cultura, con focus sulle esposizioni museali, con la presentazione delle tre mostre programmate per il prosieguo dell’anno: dal 16 maggio a metà giugno, la mostra fotografica sul viaggio, ‘Tradizioni Mediterranee’; 28 giugno - 2 novembre mostra di opere e foto su ‘Le vite parallele di Frida Kahlo e Marilyn Monroe’; finale d’anno con il botto con ‘Andy Wharol e la Pop Art’ (8 dicembre – 2 maggio). Dal 2019 c’è stato un incremento notevole di visitatori, passati dai 17mila ai quasi 51mila del 2025. Un risultato ottenuto grazie alla partnership con Maggioli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frida Kahlo, Marilyn Monroe, Andy Wharol: "Sono in arrivo altre grandi mostre"

Marilyn Monroe: mostre, segreti e colori, le celebrazioni per i cento anniCento anni dalla nascita di una stella che non smette di brillare Il primo giugno il mondo renderà omaggio a… Il primo giugno il mondo renderà...

Mito come identità. Frida Kahlo negli scatti di grandi fotografidi Benedetta Cucci Frida Kahlo è diventata un mito soprattutto a partire dagli anni Ottanta del Novecento, quando la sua arte è stata riscoperta,...

Temi più discussi: Frida Kahlo, Marilyn Monroe, Andy Wharol: Sono in arrivo altre grandi mostre; Da Frida Kahlo a Madonna, le uova pasquali (alla faccia della dislessia); Musei record a Fermo, superate le 50mila presenze. E stanno per arrivare altre tre mostre; Lucca si apre la speranza Bologna per il Napoli.

A Lucca in mostra le 'vite parallele' di Frida Kahlo e Marilyn MonroeSi intitola Frida e Marilyn - Vite parallele, la mostra in programma a Palazzo Guinigi di Lucca dal 26 febbraio al 2 giugno, che mette a confronto due figure leggendarie del Novecento: Frida Kahlo, ... ansa.it

Frida e Marilyn. Foto e opere a Palazzo GuinigiIl Comune di Lucca patrocina, promuove e ospita la mostra Frida e Marilyn – vite parallele, allestita nella suggestiva location Palazzo Guinigi (via Guinigi, 29) dal 26 febbraio al 2 giugno. lanazione.it

Frida Kahlo è stata un'icona del ventesimo secolo, nota per i suoi intensi autoritratti e per aver trasformato la sua sofferenza fisica e personale in arte. La fotografia la ritrae nel contesto intimo della sua casa a Coyoacán, Città del Messico, luogo che oggi ospita - facebook.com facebook

Sono tenace. Sono io, …….semplicemente “Sono”. Frida Kahlo Napoli #Foto a #CasaLettori x.com