Dal 10 al 18 aprile, il teatro Al Massimo di Palermo ospiterà lo spettacolo Fred!, un tributo a Fred Buscaglione ideato e diretto da Arturo Brachetti. La rappresentazione si concentrerà sulla figura dell’artista, offrendo una panoramica sulla sua vita e carriera. Lo spettacolo intende mostrare l’uomo dietro il mito, attraverso una produzione teatrale che si svolgerà nel cuore della città.

Il teatro Al Massimo di Palermo ospiterà dal 10 al 18 aprile lo spettacolo Fred!, un tributo a Fred Buscaglione ideato e diretto da Arturo Brachetti. La produzione mette in scena la parabola di un artista che ha ridefinito i canoni della musica e della cultura italiana. Lo show fonde recitazione, mimica e musica dal vivo per esplorare le contraddizioni di un uomo complesso. L’evento debutta il 10 aprile alle ore 21,15. Seguiranno repliche l’11 e il 12, mentre le date del 15 e 16 vedranno l’apertura del sipario alle 17,15. Il 17 tornerà l’appuntamento delle 21,15, il sabato 18 con due turni, rispettivamente alle 17,15 e alle 21,15. Il cast e l’estetica della performance. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fred Buscaglione a Palermo: Brachetti svela l’uomo oltre il mito

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