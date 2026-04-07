Frazionare casa | tra CILA e SCIA ecco come evitare sanzioni

In molte città, proprietari e investitori stanno modificando gli immobili attraverso operazioni di frazionamento o accorpamento per adattarsi alle nuove esigenze del mercato. Per eseguire queste modifiche, è necessario rispettare le procedure previste dalla legge, come la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) o di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Questi strumenti regolano le opere di carattere edilizio e sono fondamentali per evitare sanzioni o problemi legali.

Proprietari di immobili e investitori stanno riorganizzando gli spazi abitativi nelle città attraverso il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari per rispondere alle mutate richieste del mercato. Questa trasformazione architettonica richiede l’osservanza di rigidi protocolli urbanistici e tecnici per evitare irregolarità amministrative. Il processo di divisione di un appartamento in due nuclei distinti non è una semplice modifica progettuale, ma un intervento che si inserisce nel quadro della manutenzione straordinaria secondo quanto stabilito dal D.P.R. 3802001, noto come Testo Unico dell’Edilizia. Perché tale classificazione sia valida, è fondamentale che l’operazione non alteri la volumetria totale dell’edificio e che la destinazione d’uso originale rimanga invariata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frazionare casa: tra CILA e SCIA, ecco come evitare sanzioni Bonifici tra parenti: come evitare sanzioni e trappole del FiscoLe famiglie italiane si interrogano oggi sulla legittimità dei trasferimenti di denaro tra parenti a causa di una serie di allarmi circolati online,... Affitti brevi, nuove regole del 2026: chi rischia sanzioni salate senza partita Iva e SciaLa Legge di Bilancio ha introdotto nuove regole per gli affitti brevi in ambito turistico.