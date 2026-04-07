A soli dieci anni, Frankie McMill ha affrontato un'impresa straordinaria scalando le montagne più alte d’Europa, con l’obiettivo di salvare il suo migliore amico. La sua impresa ha attirato l’attenzione di testate nazionali e ha suscitato numerosi commenti sui social. La vicenda si è svolta nelle ultime settimane e ha coinvolto anche le autorità locali, che hanno coordinato le operazioni di soccorso.

Impavido e pronto a tutto pur di salvare il suo migliore amico: Frankie McMill è un bambino che, a soli 10 anni, ha riscritto il significato della parola coraggio. Originario della Cumbria, Frankie ha deciso di scalare 32 vette, le più alte del continente, con un solo scopo, raccogliere fondi per il suo migliore amico Xander, gravemente malato. La missione di Frankie per salvare l’amico del cuore. Dal Monte Bianco ai Balcani, Frankie McMill non ci ha pensato due volte quando ha scoperto che il suo amico Xander era malato di cuore. Ha deciso di mobilitarsi per raccogliere i fondi necessari per dare speranza al migliore amico affetto dalla sindrome del QT lungo di tipo 2, una malattia cardiaca rara e pericolosa, capace di provocare la morte improvvisa in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Frankie a 10 anni scala le montagne più alte d’Europa per salvare l’amico del cuore

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Temi più discussi: A 10 anni vuole scalare 32 cime per aiutare l'amico malato; A 10 anni scala 32 vette per salvare l'amico malato: Se sei bravo, sei grande abbastanza per farlo; Conferenza remigrazione, sospesi deputati da ufficio presidenza Camera; Cina, arriva PetTV: il canale streaming solo per cani e gatti.

A 10 anni vuole scalare 32 montagne europee per salvare il migliore amico malato: l’impresa di Frankie scalda il cuoreA 10 anni Frankie McMillan vuole conquistare 32 montagne europee per raccogliere fondi e sostenere le cure del suo migliore amico. greenme.it

A 10 anni vuole scalare 32 cime per aiutare l'amico malatoFrankie McMillan, un bambino inglese di 10 anni, ha un obiettivo: scalare 32 tra le vette più elevate d'Europa per devolvere i proventi al suo grande amico Xander, colpito da una seria patologia ... tg24.sky.it

Frankie McMillan, 10 anni, sta scalando 32 delle montagne più alte d’Europa per raccogliere fondi a favore del suo migliore amico Xander, affetto da una grave malattia cardiaca: la sindrome del QT lungo di tipo 2, che può causare la morte improvvisa in quals - facebook.com facebook

Frankie McMillan, 10 anni, sta scalando 32 delle montagne più alte d’Europa per raccogliere fondi a favore del suo migliore amico Xander, affetto da una grave malattia cardiaca: la sindrome del QT lungo di tipo 2, che può causare la morte improvvisa in quals x.com