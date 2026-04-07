Francia Tgv si schianta contro un camion mentre viaggia a 160 km h Abbiamo sentito il clacson per 10 secondi poi un boato

Un incidente ferroviario si è verificato nel nord della Francia, tra Béthune e Lens, nel dipartimento del Pas-de-Calais. Un treno Tgv, che viaggiava a circa 160 kmh, si è scontrato con un camion all’interno di un passaggio a livello. Testimoni hanno riferito di aver udito il clacson per circa dieci secondi prima del boato che ha seguito l’impatto. Le autorità stanno intervenendo sul luogo dell’incidente.

L'incidente è avvenuto tra Béthune e Lens, nei pressi di un passaggio a livello. Morto il macchinista del treno, due feriti gravi. Il conducente del mezzo pesante è in stato di fermo, trasportava attrezzatura militare Incidente ferroviario nel nord della Francia. Un treno Tgv si è scontrato con un camion a un passaggio a livello tra Béthune e Lens, nel dipartimento del Pas-de-Calais. Il macchinista è morto nell'impatto, mentre secondo un portavoce della prefettura i feriti sono 27, di cui 2 in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il mezzo pesante trasportava un veicolo utilizzato dalle unità del genio militare francese che era stato utilizzato in un'esercitazione in Belgio. 🔗 Leggi su Today.it

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