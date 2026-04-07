Francia scontro tra un treno e un camion | un morto – Il video

Martedì, tra Béthune e Lens, in Francia, un treno TGV si è scontrato con un camion causando la morte del macchinista. La collisione si è verificata lungo la linea ferroviaria della regione del Pas-de-Calais. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo alla guida del treno ha perso la vita nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sul modo in cui si è verificato.

Il macchinista di un treno TGV è morto martedì in una collisione tra il suo convoglio e un camion tra Béthune e Lens, nella regione del Pas-de-Calais. L’incidente ha anche causato il ferimento di 27 persone, secondo quanto appreso dall’AFP dalla prefettura e dalle Ferrovie Nazionali Francesi (SNCF). L’incidente è avvenuto intorno alle 7:00 del mattino a un passaggio a livello, secondo le SNCF. Il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha annunciato in televisione che si sarebbe recato sul posto con Jean Castex, amministratore delegato delle SNCF. Né le SNCF né la prefettura sono state in grado di specificare immediatamente le circostanze dell’incidente. 🔗 Leggi su Open.online

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Francia, scontro fra treno e camion: morto macchinista #francia x.com