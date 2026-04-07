Francia incidente ferroviario a Lens | morto il macchinista del Tgv 2 feriti gravi e 11 lievi

Da ildifforme.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Lens, in Francia, coinvolgendo un treno ad alta velocità e un mezzo pesante dell'esercito. Il colluttamento si è verificato a un passaggio a livello, causando la morte del macchinista e il ferimento grave di due persone, oltre a undici lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Lo scontro è avvenuto con un mezzo pesante dell'esercito francese all'altezza di un passaggio a livello. Nell'incidente ha perso la vita il macchinista del treno, mentre tra i 350 passeggeri ci sono 2 feriti gravi Un morto,due feriti gravi e undici lievi. E’ questo il drammatico bilancio dell’incidente ferroviario consumatosi questa mattina nel nord della Francia. Sono quasi le 7 del mattino, quandoun Tgv(train à grande vitesse)ha colpito il rimorchio di un mezzo pesante dell’esercito francese, tra Béthune e Lens, nel Pas-de-Calais. Dalle prime ricostruzioni condotte, al momento del violento impatto, a bordo del treno deragliato viaggiavano 350 passeggeri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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