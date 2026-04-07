Dopo le festività pasquali, la Francia si trova a dover gestire una crisi nel settore dei carburanti, con circa il 18% dei distributori che risultano inattivi o senza approvvigionamento. La situazione ha causato difficoltà per gli automobilisti che cercano di fare rifornimento, con alcuni distributori rimasti chiusi per mancanza di scorte. La problematica si è verificata in diverse aree del paese, creando disagi diffusi.

La Francia affronta una crisi di distribuzione del carburante che ha colpito circa il 18% dei distributori dopo le festività pasquali. Il governo ha attribuito l’emergenza a falle logistiche e picchi di domanda, escludendo una reale mancanza di scorte nazionali. Maud Bregeon, ministra con delega all’Energia, ha confermato che quasi un distributore su cinque ha registrato la mancanza di almeno un tipo di combustibile. Questa criticità si è manifestata subito dopo il lungo weekend di Pasqua. Il fenomeno non riguarda l’intera rete in modo uniforme. L’83% delle stazioni coinvolte appartiene a TotalEnergies, azienda che ha applicato un tetto massimo ai prezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francia: caos carburanti dopo Pasqua, il 18% dei distributori a secco

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