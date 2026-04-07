Le recenti condizioni meteorologiche sono all’origine di una frana e del crollo di un ponte che hanno interrotto la circolazione ferroviaria lungo la costa adriatica. A causa di questi eventi, centinaia di passeggeri si sono trovati bloccati in diverse stazioni. Le autorità stanno intervenendo per gestire le conseguenze di questa interruzione e per pianificare eventuali interventi di ripristino. La situazione rimane sotto monitoraggio.

Il maltempo delle scorse settimane continua a provocare pesanti disagi lungo la dorsale ferroviaria dell’ Adriatico. Il crollo del ponte sul fiume Trigno e il contemporaneo risveglio della storica frana di Petacciato, in Molise, hanno di fatto interrotto collegamenti stradali e ferroviari, con pesanti ripercussioni sui collegamenti tra sud e nord Italia. La situazione più critica si registra alla stazione di Termoli, dove centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati in attesa di informazioni. Tra loro ci sono famiglie con bambini, studenti e pendolari, molti dei quali non sanno se e quando riusciranno a riprendere il viaggio. Fermi sui binari anche due convogli importanti: un Frecciarossa diretto verso il nord e un Intercity con destinazione Bolzano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Frana e ponte crollato paralizzano la circolazione ferroviaria: centinaia di passeggeri bloccati

Guasto a un treno in transito. Centinaia di passeggeri bloccatiSAN ROMANO Centinaia di passeggeri di un treno regionale diretto a Firenze sono stati costretti a scendere dal convoglio che aveva appena...

Maltempo: passeggeri bloccati per ore nella stazione ferroviariaTempo di lettura: < 1 minutoIl colpo di coda dell’inverno, con abbondanti precipitazioni e il ritorno della neve, mette in ginocchio alcune aree...

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Frana di Petacciato, è la paralisi: chiusa A14 in attesa dei controlli, sospesa la linea ferroviaria. La Statale 16 è inagibile per il crollo del ponteLa frana torna a muoversi e blocca autostrada il giorno del rientro, con centinaia di auto ferme. Sospesa linea ferroviaria tra Termoli e Vasto. Nessuna alternativa sulla Statale 16, già interrotta. È ... primonumero.it

Frana in Molise, treni bloccati a Termoli e folla in stazioneEnormi disagi per i passeggeri diretti al nord Italia lungo la dorsale ferroviaria adriatica. Il crollo del ponte sul fiume Trigno per il maltempo della scorsa settimana e il contemporaneo risveglio d ... ansa.it

Il maltempo che ha sferzato il litorale molisano ha riattivato la frana storica di Petacciato, in provincia di Campobasso. Attiva da almeno 110 anni, è considerata la frana più estesa d’Europa. Chiusa l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzi - facebook.com facebook

Si risveglia una frana storica in Molise: chiusa l’A14 e stop alla linea ferroviaria sulla costa adriatica, disagi per i viaggiatori x.com