Frana di via Tasso la Regione stanzia 385mila euro per la messa in sicurezza della strada

La Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 385.000 euro destinato alla messa in sicurezza di via Tasso, situata nella zona di Pracastello a San Pellegrino. La decisione arriva in seguito alla frana che ha interessato la strada, rendendo necessario intervenire per garantire la sicurezza della viabilità locale. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale in questi giorni.

San Pellegrino. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che stanzia 385.000 euro per la messa in sicurezza di via Tasso, in località Pracastello. Il provvedimento, proposto dagli assessori regionali Gianluca Comazzi e Romano La Russa, si è reso necessario a seguito della frana verificatasi lo scorso 16 marzo. Il crollo ha danneggiato la carreggiata, compromesso la viabilità e interrotto i collegamenti, causando seri disagi a residenti, pendolari e studenti della Val Brembana. Le risorse, destinate al Comune di San Pellegrino Terme, saranno utilizzate per la posa di reti paramassi ad alto assorbimento e per il completamento delle opere necessarie a garantire condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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