Una frana ha causato il crollo di una strada nei pressi di Petacciato, in Molise, portando alla chiusura totale dell’autostrada A14 in entrambe le direzioni. Sono stati diffusi video che mostrano la strada spaccata e collassata su se stessa, evidenziando i danni alla carreggiata. Le autorità hanno messo in atto le misure di sicurezza necessarie e stanno valutando le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Resta chiusa in entrambe le direzioni l’ autostrada A14 a causa della frana nei pressi di Petacciato, in Molise. Dalle verifiche in corso, infatti, emerge un quadro “in evoluzione” e un “fronte franoso non ancora assestato”. È quanto apprende l’ Ansa da fonti tecniche. Gli accertamenti finalizzati a monitorare il fronte franoso vanno avanti, anche attraverso il sistema di sensoristica presente nell’area, sia sull’infrastruttura sia sul terreno. L’autostrada è chiusa tra Poggio Imperiale e Vasto sud, in direzione nord, e tra Vasto sud e Termoli in direzione sud. “Finora state evacuate circa 50 persone dal comune di Petacciato. La situazione ci preoccupa molto perché la frana in questo momento non è ferma, si sta muovendo” ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana di Petacciato in Molise, il video della strada spaccata e collassata su se stessa

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