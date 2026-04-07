Frana a Petacciato Italia divisa in due | chiuso un tratto dell’A14 caos su linea ferroviaria

Una frana si è riattivata nell'area di Petacciato, provocando la chiusura di un tratto dell'autostrada A14 e creando disagi sulla linea ferroviaria che attraversa la zona. La riattivazione del movimento di terra ha causato l'interruzione della viabilità, dividendo in due l'Italia lungo la costa adriatica. Le autorità stanno gestendo le operazioni di messa in sicurezza e i lavori di ripristino.

(Adnkronos) – Italia spezzata in due lungo la dorsale Adriatica per la riattivazione della frana nell'area di Petacciato. Pesanti le ripercussioni su viabilità, ferrovia e collegamenti nord-sud. Chiuso un tratto dell'A14, compreso tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. Rimane invariata la precedente chiusura del tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari. Code chilometriche e forti disagi al traffico pesante con i tir costretti a deviazioni e spesso impossibilitati a proseguire sulle strade alternative interne. La situazione è resa ancora più complessa dall’interruzione o rimodulazione di diverse tratte ferroviarie sulla dorsale Adriatica con riprogrammazione dei collegamenti anche verso direttrici alternative. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: “Italia divisa in due”Il riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise. Leggi anche: Si è “risvegliata” la frana di Petacciano in Molise: chiuso un tratto dell’A14 e una linea ferroviaria Temi più discussi: L’Italia divisa in 2: chiusa la linea ferroviaria, l’A14 e la SS16; Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria; Frana in Molise, treni bloccati a Termoli, folla in stazione; 1° aprile, emergenza maltempo: tutti gli aggiornamenti in diretta. Frana a Petacciato, Italia divisa in due: chiuso un tratto dell'A14, caos su linea ferroviariaDiverse le abitazioni interessate dal movimento franoso con molte aree a rischio isolamento. Protezione civile attiva il comitato operativo ... adnkronos.com Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: Italia divisa in dueIl riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise. A Fanpage.it il presidente dei geologi spiega: Frana tra le più grandi d’Europa, troppo estesa per ... fanpage.it Frana di Petacciato, chiusa A14 e linea ferroviaria. «Mesi per il ripristino». È attiva da oltre un secolo - facebook.com facebook Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: “Italia divisa in due” x.com