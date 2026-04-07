Foto sexy online conto svuotato e anche la sparizione di una sedia a rotelle | ex fidanzati si chiedono i danni a vicenda

Due ex fidanzati di Torino si sono denunciati a vicenda in seguito a una serie di fatti che includono la diffusione di foto intime online, il furto di un conto corrente e la scomparsa di una sedia a rotelle. Attualmente, sono in attesa dell'udienza preliminare, che potrebbe portare a un processo per entrambi. La vicenda coinvolge anche richieste di risarcimento danni reciproca.

Una coppia dopo essersi detta addio ha ingaggiato una battaglia legale reciproca. Lui risponde di revenge porn, lei di maltrattamenti e furto Dal grande amore alla contesa legale, con annessa richiesta di risarcimento danni reciproca. Due ex fidanzati, a Torino, si sono denunciati a vicenda eadesso attendono la conclusione dell'udienza preliminare che potrebbe stabilire per entrambi il processo. Lei lo avrebbe maltrattato, picchiandolo e portandogli via la carrozzina su cui è costretto, lui avrebbe condiviso su internet alcune foto della ex seminuda. I due sono stati legati sentimentalmente, poi nel 2021 la relazione è terminata. È iniziata però la battaglia legale. 🔗 Leggi su Today.it

Revenge porn dopo le umiliazioni subite e un furto da 25mila euro: ex fidanzati si chiedono i danni a vicenda a TorinoLei lo avrebbe maltrattato, picchiandolo nonostante le sue fragilità e portandogli via la carrozzina su cui è costretto, mentre faceva la doccia.

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