Fortitudo baseball caccia a un altro scudetto | via al nuovo campionato

Il campionato di baseball sta per cominciare e l’Unipol Fortitudo si prepara a difendere il titolo. Dopo aver raggiunto le semifinali nelle ultime due stagioni, la squadra si presenta con l’obiettivo di conquistare un altro scudetto. La stagione 2026 si apre con l’intento di confermare la propria competitività e di affrontare le sfide che si prospettano lungo il percorso.

Bologna, 7 aprile 2026 – Sì, sono ancora loro, i ragazzi dell’Unipol Fortitudo che, dopo le semifinali degli ultimi due anni, alzano l’asticella. Vorrebbero riportare la Fortitudo allo scudetto del baseball. E per farlo hanno dato vita a un clamoroso ‘ratto’. Di solito è San Marino (campione d’Italia) a convincere i giocatori delle Due Torri a trasferirsi sotto il Titano. Con Federico Celli, esterno, battitore di potenza e nazionale, il processo è assolutamente contrario. Intesa annuale, poi si vedrà. Da San Marino anche Marc Civit, il lanciatore mancino di nazionalità spagnola che a Bologna c’è già stato. Il tradizionale appuntamento di presentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo baseball, caccia a un altro scudetto: via al nuovo campionato Pattinaggio: 28esima su 94 squadre da tutta Italia. Fortitudo protagonista al campionato indoorFortitudo Pattinaggio, cuore e carattere agli Italiani Indoor: 28ª su 94 e lo sguardo già al futuro La Fortitudo Pattinaggio torna dal Campionato... Leggi anche: Il faentino Gianluca Poli alla Fortitudo Baseball