Martino Mastellari ha firmato il contratto con la Fortitudo, tornando a giocare con la squadra di Bologna. La notizia arriva dal club che ha annunciato l’accordo, confermando così il suo ritorno. Mastellari, nato a Bologna, ha già indossato la canotta della Fortitudo in passato. La firma rappresenta l’ultimo acquisto del club nel mercato attuale.

Bologna, 7 aprile 2026 - Martino Mastellari torna a vestire la canotta della Fortitudo. L’ultimo colpo di mercato della Flats Service riporta sotto le Due Torri, un bolognese e fortitudino doc come Martino. Figlio di Michele altro personaggio che ha la storia della minors bolognesi (e al playground dei Giardini Margherita) e che ha un lungo passato in Fortitudo come tecnico anche del settore giovanile, Martino chiude un cerchio tornando dove tutto era iniziato. Da avversario proprio nel match di sabato sera, dove è stato protagonista nell’ultimo quarto con 5 punti e nel break di 20-0 che dal 45-44 del 30’ ha ribaltato il confronto, Mastellari questa mattina ha svolto il primo allenamento agli ordini di coach Attilio Caja al PalaZola con i nuovi compagni di squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, arriva Martino Mastellari: c’è la firma

Fortitudo, l’obiettivo è doppio. Rialzarsi e ritrovare MastellariGiusto il tempo per godersi una giorno Pasqua di riposo per ricaricare le pile e poi da ieri Fortitudo di nuovo in palestra.

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«BENTORNATO A BOLOGNA» La Fortitudo annuncia la firma di Martino Mastellari. La guardia/ala arriva da Cividale, dove ha finora collezionato una media di 8,6 punti in questa stagione di A2. L'ANNUNCIO: https://www.pianetabasket.com/serie-a2/martin - facebook.com facebook

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