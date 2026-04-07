formazioni statistiche e anteprime tra cui tv live streaming notizie sulle squadre e pronostici sui quarti di finale di champions league

Mercoledì si giocherà la partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra il Liverpool e il Paris Saint-Germain, con la trasferta della squadra inglese in Francia. Sono disponibili analisi sulle formazioni, statistiche e anteprime, oltre a notizie sulle squadre e pronostici per questa fase della competizione. Le discussioni sui social si concentrano sull’evento senza commenti o polemiche.

2026-04-06 22:17:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mercoledì il Liverpool sarà in trasferta in Francia per i quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. I Reds cercano di riprendersi dall’umiliazione subita dal Manchester City in FA Cup nel fine settimana. Gli uomini di Arne Slot sono stati sconfitti per 4-0 all’Etihad, grazie ad una tripletta di Erling Haaland e ad un gol di Antoine Semenyo per buona misura. Ciò rende la prospettiva di questa trasferta di andata a Parigi ancora più scoraggiante per i campioni della Premier League, che di solito sono estremamente competitivi in??Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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