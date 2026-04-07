In una partita di sabato scorso, un giocatore ha dovuto lasciare il campo dopo aver giocato poco più di otto minuti a causa di un infortunio al tendine d’Achille. La stessa squadra ha annunciato di aver ingaggiato un nuovo giocatore dagli Stati Uniti per rafforzare il roster in vista delle prossime gare. Nel frattempo, l’atleta infortunato può tornare a disposizione e partire oggi per raggiungere la squadra in Italia.

A Pasqua l’ Unieuro ha annunciato di aver ingaggiato l’americano Damion Rosser, per cautelarsi di fronte ai problemi al tendine d’Achille di Demonte Harper che nella vittoria di sabato contro Roseto è rimasto in campo giocando sul dolore solo 8’30’’. Così Forlì perfeziona l’ingaggio fino a fine stagione di questa guardia (in emergenza potrebbe occupare i due ruoli di ala) molto atletica, fisica, nata il 24 agosto 1999, alto 1966 centimetri. Anche lui ha lunghe treccine come Harper, ma è più grosso. L’accordo con Rosser è stato perfezionato la settimana passata e pareva fatto già sabato: oggi si ripresenterà al consolato italiano di Miami per ritirare il visto, dopo le pratiche che, complici i giorni festivi, sono andate avanti per qualche giorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì: Harper resta, ma adesso c’è Rosser. Oggi volo dagli Usa, può giocare con Livorno

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