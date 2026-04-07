Domenica 5 aprile 2026, i dati sulla total audience indicano che Forbidden Fruit ha registrato un aumento di 67.000 spettatori, posizionandosi in testa alla classifica degli incrementi di pubblico. La manifestazione ha raggiunto numeri che evidenziano una crescita significativa rispetto alle precedenti edizioni, consolidando la sua presenza nel panorama degli eventi più seguiti della stagione. I dati confermano l’attenzione crescente del pubblico nei confronti di questa iniziativa.

Domenica 5 aprile 2026, i dati della total audience mostrano il dominio di Forbidden Fruit, che guida la classifica degli incrementi di pubblico. Il programma ha registrato una crescita di 67.000 spettatori, raggiungendo un ascolto complessivo di 1.573.000 persone e uno share del 21,15%. Il primato di crescita appartiene a Forbidden Fruit, seguito da La Forza di una Donna, che ha guadagnato 43.000 utenti per un totale di 1.609.000 con lo 22,09% di quota. In terza posizione per variazioni positive si colloca La Promessa delle 19:41, con un aumento di 18.000 persone, arrivando a 889.000 spettatori (6,07%). Altre tendenze positive riguardano Beautiful, che cresce di 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forbidden Fruit vola: +67mila spettatori e primato di crescita

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