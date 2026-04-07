Fontana di Trevi svelato il ‘trucco’ nascosto nella pietra che la sostiene da secoli

La Fontana di Trevi, tra i simboli più riconoscibili di Roma, attira ogni giorno migliaia di turisti che si fermano ad ammirarla. Recentemente è stato scoperto un dettaglio particolare riguardante la pietra che la sostiene da secoli. Questa scoperta svela un elemento nascosto che non era noto fino a ora, collegato alla composizione della struttura e alla sua storia. La notizia ha attirato l’attenzione di chi si interessa ai dettagli meno evidenti di questo monumento.

È uno dei monumenti più iconici di Roma, visitato ammirato ogni giorno da migliaia di visitatori: ma dietro la Fontana di Trevi si nasconde un “ trucco ” poco conosciuto, legato proprio alla pietra che la sostiene da secoli. Un dettaglio invisibile agli occhi dei più, ma che racconta una storia fatta di natura, ingegno e materiali in grado di sfidare il tempo che passa. LEGGI ANCHE: Al PAC la prima grande monografica europea di Marco Fusinato: «Tutto ruota attorno al rumore» Fontana di Trevi, il trucco è nel travertino: una pietra “viva”. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il “trucco” nascosto della Fontana di Trevi è il travertino, una roccia sedimentaria carbonatica largamente utilizzata nell’antica Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it Galleria Sciarra: il capolavoro liberty nascosto a due passi da Fontana di TreviA pochi passi dalla Fontana di Trevi, nascosta tra le vie del rione Trevi, esiste un luogo dove il tempo sembra essersi fermato alla fine... Il borseggiatore che dà la caccia ai turisti a Fontana di TreviCon una scusa si avvicinava alle vittime e gli sfilava i portafogli, denaro e altri oggetti di valore. Fontana di Trevi, la storia dietro il famoso «Asso di Coppe»: il gesto vendicativo dell'architetto Nicola SalviLa Fontana di Trevi è uno dei simboli indiscussi di Roma; tra le sue sculture maestose e l’acqua cristallina si nasconde un dettaglio che passa inosservato a molti visitatori: l’Asso di Coppe. A ... leggo.it Quanti soldi raccoglie ogni anno la Fontana di Trevi? La cifraLanciare una monetina nella Fontana di Trevi è uno di quei gesti che i turisti compiono senza nemmeno pensarci: si avvicinano di spalle al bordo della vasca scolpita nel marmo, chiudono gli occhi e la ... esquire.com