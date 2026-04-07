Fonseca a Montecarlo | Sinner e Alcaraz sono un altro livello

A Montecarlo, il primo incontro sulla terra rossa europea vede Fonseca affrontare Diallo, vincendo con un doppio set di 6-2 e 6-3. Durante la partita, Fonseca ha dichiarato che Sinner e Alcaraz sono a un livello diverso. La partita si è svolta lunedì scorso, segnando l’inizio della sua stagione sulla terra battuta in Europa.

Joao Fonseca affronta il suo primo impegno sulla terra rossa europea a Montecarlo, superando Gabriel Diallo con un punteggio di 6-2 6-3 lunedì scorso. Il tennista di Rio de Janeiro si prepara ora al match contro Rinderknech dopo aver espresso un giudizio onesto sul proprio divario tecnico rispetto ai top player. La scalata verso la costanza tecnica. Il percorso di crescita di Fonseca ha un’evoluzione netta nella gestione del gioco. Sebbene sia nato tennisticamente su questa superficie, l’atleta brasiliano ammette di aver inizialmente puntato tutto sulla potenza dei colpi. Questo approccio aggressivo portava spesso a risultati altalenanti: un colpo vincente poteva essere seguito immediatamente da una palla finita fuori campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fonseca a Montecarlo: “Sinner e Alcaraz sono un altro livello Leggi anche: Fonseca esalta Sinner prima della sfida a Indian Wells: “È su un altro livello, affrontarlo è un privilegio” Fonseca parla di Alcaraz e Sinner e ammette: “Difficile garantire di poter giocare al loro stesso livello”Il sorteggio gli ha riservato il match di primo turno contro l’americano Eliot Spizzirri e il potenziale incrocio nei sedicesimi di finale contro... SINNER, ALCARAZ e il SORTEGGIO di MONTE-CARLO - Con Alessio Di Mauro Temi più discussi: Fonseca: La continuità di Sinner e Alcaraz è incredibile. VIDEO; Montecarlo, il tabellone: Sinner dalla parte di Zverev. Musetti-Alcaraz l'altra semifinale?; Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP; Fonseca: Voglio diventare n°1, ma la gente deve capire che serve tempo... ATP Montecarlo, Fonseca: Sinner e Alcaraz giocano al massimo in ogni match, io ancora noTennis - ATP, Interviste | Devo essere più continuo, ho bisogno di tempo e il pubblico lo deve capire dice il giovane brasiliano ... ubitennis.com Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell'ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Il numero 2 del mondo tornerà sulla ... oasport.it Le parole del brasiliano Joao Fonseca in conferenza stampa al Masters 1000 di Monte-Carlo #SpazioTennis #tennis #Fonseca - facebook.com facebook Joao Fonseca approda al secondo turno di Monte Carlo battendo il canadese Diallo per 6-2 6-3, buona e convincente prova del brasiliano, che sfiderà Rinderknech al secondo turno. Il francese ha battuto Karen Khachanov, testa di serie numero 12, per 7-5 x.com