Fondo Pensioni Banco Popolare | vota ora per tutelare i tuoi risparmi

Il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare ha annunciato che si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. La consultazione riguarda gli iscritti e permette di esprimere la propria preferenza per i componenti del nuovo organismo direttivo. Le modalità di voto sono state comunicate e le procedure da seguire sono disponibili sul sito ufficiale del fondo. La decisione si inserisce in un momento di aggiornamento periodico delle cariche istituzionali.

Il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare indice il rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione. Le votazioni saranno attive da giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 10:00, fino al 23 aprile. L’iniziativa, coordinata a Milano in data 7 aprile 2026 da FISAC CGIL, FIRST CISL e UILCA UIL, punta a coinvolgere ogni profilo di iscritto per garantire una gestione dei risparmi che sia trasparente e attenta alle esigenze dei soci. Possono esprimere il proprio voto i dipendenti attualmente in servizio, coloro che sono già esodati o in pensione, oltre ai familiari che hanno raggiunto la maggiore età. Il diritto di voto è esteso anche ai vecchi colleghi che hanno lasciato l’azienda ma hanno scelto di mantenere aperta la propria posizione previdenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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