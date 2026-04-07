I lavoratori delle Fonderie Pisano di Salerno hanno rivolto nuovamente una richiesta di aiuto agli assessori regionali al lavoro e alle attività produttive. Questa richiesta segue altre prese di posizione da parte dei lavoratori, che attendono risposte concrete. Sono state comunicate tre date considerate decisive per il futuro della fabbrica. Gli assessori regionali sono stati coinvolti più volte nel dibattito sulla situazione dello stabilimento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola. Ai due assessori regionali, rispettivamente al lavoro e alle attività produttive, si rivolge l’ennesima richiesta di aiuto da parte dei lavoratori delle Fonderie Pisano di Salerno. Un incontro nel pomeriggio di oggi con la Fiom Cgil è l’ennesima tappa di un percorso che prevede altri due appuntamenti decisivi per il futuro del sito produttivo destinato a chiudere senza l’autorizzazione integrata ambientale. Il 20 aprile c’è l’appuntamento al Mimit ma la data decisiva è quella dal 15 aprile quando il Tar Campania dovrà pronunciarsi sul ricorso dei proprietari dell’industria contro la Regione ed il mancato rilascio dell’Aia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fonderie Pisano: ecco le tre date decisive

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