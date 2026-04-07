Follia nucleare e caos globale | l’allarme di Crosetto sul mondo

Il ministro della Difesa ha espresso preoccupazione per l’attuale situazione internazionale, definendola come una fase di instabilità senza precedenti. Secondo quanto dichiarato, si assiste a un aumento dei rischi di violenza e di crisi che potrebbe aggravarsi senza tenere conto delle esperienze passate. Crosetto ha evidenziato come la situazione globale richieda attenzione e interventi mirati per prevenire escalation imprevedibili.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto descrive l’attuale instabilità globale come un fenomeno senza precedenti, sottolineando il rischio di una spirale di violenza che ignora le lezioni del passato. L’attuale scenario internazionale vede una serie di criticità che si alimentano a vicenda, rendendo ogni tentativo di risoluzione più complesso. Secondo Crosetto, l’umanità non ha tratto insegnamento dagli orrori di Hiroshima e Nagasaki, dimostrando che non esistono limiti alla follia umana quando si decide che l’uso di armi nucleari sia accettabile per chiudere un conflitto. La preoccupazione principale riguarda la proliferazione di tali armi, ricercate da chi ancora non ne dispone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follia nucleare e caos globale: l’allarme di Crosetto sul mondo “Nel mondo ci sono centinaia di cellule dormienti pronte a colpire”, Crosetto teme il terrorismo. “L’Iran punta scatenare il caos”Roma, 19 marzo 2026 - Il ministro della Difesa Guido Crosetto non è preoccupato di eventuali attacchi ai nostri soldati in Medio Oriente, non essendo... Papa Leone XIV: “Cessi il fragore delle bombe”. L’allarme sul Libano e sul rischio di un Medio Oriente nel caosLa guerra che si allarga, la paura che diventi incontrollabile e il timore che un’intera regione possa precipitare di nuovo nell’instabilità.