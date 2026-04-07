Follia al mercato | coltello da 33 cm contro due giovani a Novellara

Un uomo di 69 anni, residente nel Parmense, è stato denunciato per porto abusivo di arma dopo aver minacciato due giovani con un coltello lungo 33 centimetri. L'episodio si è verificato nel pomeriggio nel centro di Novellara, precisamente in Corso Garibaldi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato l'arma e avviato le pratiche investigative.

Un ambulante di 69 anni residente nel Parmense è finito sotto denuncia per porto abusivo di arma dopo aver minacciato due giovani in Corso Garibaldi a Novellara. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio durante il mercato dell’antiquariato, in occasione delle festività pasquali. L’intervento dei carabinieri è scattato a seguito di una segnalazione riguardante una lite tra il commerciante e due clienti. La tensione è degenerata quando un ragazzo di 22 anni, proveniente da San Martino in Rio, e un uomo di 28 anni, originario di Fabbrico, hanno aperto una teca contenente orologi senza l’autorizzazione del proprietario. Il venditore ha reagito con estrema veemenza, estraendo un coltello da caccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follia al mercato: coltello da 33 cm contro due giovani a Novellara Maxi rissa tra giovani a Salerno, in otto contro due: sequestrato un coltelloMomenti di tensione nella serata di sabato in via Generale Clark, a Salerno, nei pressi di un bar della zona. Coltello da 10 cm: bloccato l’ingresso al tribunaleUn uomo proveniente dal Novese ha tentato di accedere al Palazzo di Giustizia di Alessandria portando con sé un coltello a lama lunga circa dieci... Spunta un coltello durante una lite al mercato dell’antiquariato di NovellaraNOVELLARA (Reggio Emilia) – Pasqua agitata al mercato dell’antiquariato a Novellara: i carabinieri sono intervenuti ieri pomeriggio in Corso Garibaldi a seguito della segnalazione di una lite nella qu ... reggionline.com Avellino, follia in pieno centro: danneggia le auto con un coltello poi ferisce poliziotto; arrestatoMattinata di follia al Corso Vittorio Emanuele di Avellino: un uomo ha danneggiato le auto in sosta in una traversa con un grosso coltello, poi ha tentato la fuga a bordo di un'auto lungo l'isola ... ilmattino.it