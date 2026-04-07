Folegatti-Bacchetta coppia d’oro del baech Minguzzi e Antonellini sfiorano il titolo

Ai recenti campionati italiani indoor di beach tennis a Forlì, gli atleti ravennati hanno ottenuto ottimi risultati. La coppia Folegatti-Bacchetta si è distinta nel torneo, mentre Minguzzi e Antonellini sono arrivati molto vicini a conquistare il titolo. La competizione ha coinvolto categorie Under e Over, con diverse prestazioni di rilievo da parte dei partecipanti locali.

Ottimi risultati per gli atleti ravennati ai campionati italiani indoor di beach tennis, Under e Over, tenuti recentemente a Forlì. Infatti Martina Minguzzi e Martina Antonellini hanno ottenuto un argento e un bronzo, sfiorando il titolo italiano. Titolo che hanno conquistato, nel doppio misto, tra gli Over40 Michele Folegatti, tecnico della nazionale italiana giovanile di beach tennis, in coppia con la moglie Chicca Bacchetta, tornata alle gare e alla vittoria, dopo un glorioso (recente) passato che l’ha vista vincere per tre volte il titolo mondiale, nel 2010, 2017 e 2018. Per i due ravennati percorso netto e vittorie squillanti, sino alla finale dominata 9-4 su Teodorani-Amadori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Folegatti-Bacchetta, coppia d’oro del baech. Minguzzi e Antonellini sfiorano il titolo LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il cammino della coppia oro a PechinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19. Leggi anche: Atletica, Iapichino conquista il titolo del World Indoor Tour: “Molto felice. Non vedo l’oro di essere ai Mondiali”