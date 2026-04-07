Ieri pomeriggio, con tre turni di anticipo, il Benevento ha conquistato la promozione in Serie B grazie alla vittoria di Floro contro Cosmi. La squadra campana ha così assicurato il salto di categoria, mentre l’Arezzo spera ancora di ottenere la promozione diretta in un duello aperto con l’Ascoli. Due ex giocatori dell’Arezzo hanno partecipato alla festa, contribuendo alla conquista del traguardo.

Nella speranza che l’Arezzo riesca ad aggiudicarsi il braccio di ferro con l’Ascoli per la promozione diretta in serie B, vi sono due ex amaranto che ieri pomeriggio – con tre turni di anticipo – hanno festeggiato il salto nel campionato cadetto con il Benevento. Merito della vittoria nel derby di Salerno risolto nella ripresa dal bomber Salvemini su calcio di rigore e al contemporaneo ko interno del Catania con il Picerno. Il più conosciuto, anche per i suoi trascorsi in A da attaccante, è l’allenatore Antonio Floro Flores (nella foto), oggi 43 anni, che in B con gli amaranto nel biennio tra il 2005 e il 2007 ha messo a segno 31 reti, non dimenticando poi quello della vittoria – inutile ma pur sempre prestigiosa – nei quarti di Coppa Italia contro il Milan allo stadio Comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Floro batte Cosmi e porta il Benevento in B

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La squadra di Floro Flores batte la Salernitnana e sfruttando il passo falso del Catania, può festeggiare con tre giornate d’anticipo la vittoria del campionato. #Unicasport #CataniaFC #Benevento - facebook.com facebook

Il Benevento di Antonio Floro Flores batte 1-0 la Salernitana all'Arechi, grazie a un gol di Salvemini su calcio di rigore', e torna in Serie B. Complimenti Antonio Floro Flores .. Mio dirimpettaio x.com