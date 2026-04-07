Florence Welch collabora con Planned Parenthood per combattere la disinformazione in materia di salute riproduttiva

La cantante Florence Welch ha annunciato una collaborazione con l’organizzazione Planned Parenthood. L’obiettivo è fornire informazioni e risorse sulla salute riproduttiva ai fan che assisteranno ai prossimi concerti del suo gruppo, Florence + The Machine. La partnership mira a contrastare la disinformazione in questo settore, offrendo supporto diretto durante gli eventi dal vivo. Nessuna ulteriore comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Florence Welch ha stretto una collaborazione con Planned Parenthood per offrire risorse per la salute riproduttiva ai fan che parteciperanno ai prossimi concerti dei Florence + The Machine. Come annunciato lunedì 6 aprile, l’organizzazione allestirà dei banchetti in diverse tappe del tour Everybody Scream, dove i suoi membri potranno parlare con gli spettatori interessati dei servizi di salute riproduttiva salvavita da essa offerti. Un comunicato stampa sottolinea l’urgenza dell’iniziativa, specialmente nel contesto del secondo mandato del presidente Donald Trump e delle politiche anti-aborto della sua amministrazione. «Florence Welch ha da... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Florence Welch collabora con Planned Parenthood per combattere la disinformazione in materia di salute riproduttiva Leggi anche: Un imponente studio dell'Università di Cambridge mostra un legame tra la fine dell'età riproduttiva e la perdita di materia grigia. Ecco come proteggersi Cooperazione europea: -8% ai fondi per la salute riproduttiva nel 2024TESTO di Monica Sozzi, Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 3 marzo 2026 Nel 2024 i... Florence Welch torna con un nuovo album. E parla di maternità, dipendenze, anoressiaIn un’epoca che favorisce, anzi, spesso esige la costante reinvenzione delle sue popstar, c’è una rassicurante continuità in Florence Welch, front woman di Florence + The Machine. Eccola qui, quasi ... vogue.it Florence and the Machine frontwoman Florence Welch on her new album, 'Everybody Scream'Florence Welch, who fronts the band Florence And The Machine, has always felt a kind of transcendent freedom when she's performing, a freedom that she didn't always feel offstage. FLORENCE WELCH: I've ... npr.org