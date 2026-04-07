Fiumicino spaccano i finestrini e rubano valigie poi la fuga a Marconi

A Fiumicino, una coppia di ladri è stata denunciata dopo aver rotto i finestrini di alcune auto e sottratto valigie di turisti coreani in visita a Roma poco prima di Pasqua. I malviventi sono poi fuggiti in direzione di Marconi. L’intervento della polizia ha consentito di individuare e fermare i responsabili, che sono ora sotto processo. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle aree di attesa dei mezzi di trasporto.

Fiumicino, 7 aprile 2026 – Una coppia di ladri seriali a Roma è stata denunciata per aver rubato i bagagli ad alcuni turisti coreani in vacanza alla vigilia di Pasqua. Grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato, il bottino è stato recuperato. Tutto è iniziato il pomeriggio della vigilia di Pasqua a Fiumicino, quando due uomini, a bordo di un’autovettura, hanno cominciato a infrangere i finestrini di una serie di veicoli parcheggiati nelle vicinanze dei punti turistici per impossessarsi dei beni e dei bagagli lasciati all’interno. La scena non è passata inosservata a una testimone, che ha chiamato il 112 Nue. Sono stati gli agenti del XI Distretto di San Paolo a intercettare la coppia di ladri seriali in zona Marconi e a fermare il veicolo sospetto simulando un controllo di routine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Rubano una moto in paese, poi le folli manovre nel traffico per tentare la fuga Rubano merce per 2.000 euro al supermercato, poi la fuga: preso uno dei malviventiDopo cinque mesi di indagini, i carabinieri hanno denunciato un 31enne romeno per furto aggravato in concorso. Fiumicino, spaccano i finestrini e rubano valigie, poi la fuga a MarconiFiumicino, 7 aprile 2026 – Una coppia di ladri seriali a Roma è stata denunciata per aver rubato i bagagli ad alcuni turisti coreani in vacanza alla vigilia di Pasqua. Grazie all’intervento degli agen ... ilfaroonline.it Vacanze romane da incubo: rompono finestrini e rubano valigie dei turisti appena atterratiUna vacanza da sogno che si è trasformata in un incubo, con un gruppo di turisti coreani che hanno visto sparire nel nulla i propri bagagli riposti nelle auto in sosta. I fatti sono accaduti a ... romatoday.it