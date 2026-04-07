Firenze Abbiamo un coltello vuoi morire? La banda di giovanissimi e una scia di aggressioni

Da lanazione.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nel centro storico di Firenze, almeno sei giovani sono stati vittime di aggressioni tra piazza della Signoria e le vie circostanti. Le testimonianze parlano di minacce con frasi come “Abbiamo un coltello, vuoi morire?”, pronunciate dagli aggressori. Le autorità stanno indagando sui singoli episodi e sull'eventuale collegamento tra le varie aggressioni che si sono verificate in quel tratto della città.

Firenze, 7 aprile 2026 - Almeno sei giovani aggrediti nel cuore del centro storico, tra piazza della Signoria e le vie limitrofe, nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Episodi ravvicinati, stessa modalità, stessi bersagli: ragazzi soli o in piccoli gruppi, fermati lungo il percorso e accerchiati. A colpire sarebbe stata una gang di giovanissimi, descritti dalle vittime come nordafricani, che avrebbe agito a più riprese tra le strade più frequentate della movida. Ci hanno circondato”. A raccontare è uno degli aggrediti, 21 anni, studente universitario fiorentino. Era insieme a un amico di 23 anni. “Eravamo usciti da un locale verso le 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, “Abbiamo un coltello, vuoi morire?”. La banda di giovanissimi e una scia di aggressioni

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