Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

La fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur è diventata un evento che attira ogni anno numerosi visitatori. Le piante giapponesi sono in piena fioritura, creando un paesaggio di fiori rosa e bianchi che si estende lungo l’area. La fase attuale della fioritura è stata segnalata come molto avanzata, con molti rami già completamente in fiore. La situazione attuale è stata aggiornata di recente, confermando la bellezza dello spettacolo.

AGGIORNAMENTO La fioritura dei ciliegi giapponesi è ormai diventata uno spettacolo imperdibile anche per i romani. Ecco qual è la situazione aggiornata al Laghetto dell’Eur e quando aspettarsi il momento migliore. All’ Parco Centrale del Lago dell’EUR, uno dei luoghi più suggestivi della primavera romana, lo spettacolo è ufficialmente iniziato: i sakura sono completamente in fiore e i primi kanzan cominciano a sbocciare lungo il suggestivo Viale del Giappone. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la fioritura totale dura circa due settimane: questo è il periodo che va dalla completa apertura dei primi fiori fino alla loro caduta. Il momento più spettacolare, però, è quello della “fioritura massima”, che ha una durata molto più breve, di circa 5 giorni. 🔗 Leggi su Funweek.it Temi più discussi: Una sera sotto i ciliegi in fiore; La difficoltà di prevedere la fioritura dei ciliegi in Giappone; Ecco dove ammirare lo spettacolo della fioritura dei ciliegi a Roma; La fioritura dei ciliegi. Una Pasquetta all'Orto Botanico di Roma. Fioritura dei ciliegi 2026: dove vedere l’hanami in Italia (date, luoghi e consigli)Scopri dove vedere i ciliegi in fiore nel 2026 in Italia: date aggiornate, luoghi migliori e consigli per non perdere l’hanami ... tuttogreen.it I viaggi più belli da fare in primavera nella stagione dei ciliegi in fiore: guida alle fioriture più spettacolari tra Europa e OrienteDai ciliegi di Tokyo alle foreste rosa di Amsterdam: le destinazioni più suggestive per ammirare le fioriture di primavera ... ilfattoquotidiano.it Fioritura nel giardino di Palazzo Cisterna - facebook.com facebook