Fine dell' emergenza a Paglieta | tornano a casa le famiglie sgomberate

A Paglieta le famiglie che erano state costrette a lasciare le proprie abitazioni vicino alle rive del Sangro sono tornate a casa. L’emergenza si è conclusa e gli sgomberi, avvenuti in precedenza, sono stati revocati. La situazione è tornata alla normalità dopo le operazioni di evacuazione e le verifiche di sicurezza condotte nelle ultime settimane. Ora le famiglie possono rientrare negli alloggi rimessi in sicurezza.

Emergenza finita a Paglieta, dove alcune famiglie avevano dovuto lasciare le loro abitazioni in prossimità delle rive del Sangro. A seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche e del progressivo abbassamento del livello del fiume, il sindaco Ernesto Graziani ha disposto la revoca immediata dell’ordinanza di sgombero precedentemente emanata per motivi di sicurezza. Il Centro operativo comunale resterà, tuttavia, attivo ancora per due giorni. Sul territorio comunale sono state riaperte tutte le strade. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Fine dell'emergenza influenza, all’ospedale Sant’Anna i posti letto aggiuntivi tornano alla ChirurgiaDa lunedì 2 febbraio rientrano progressivamente 25 posti letto nella degenza chirurgica 3: riprendono le attività programmate Con il progressivo... Leggi anche: Alloggi popolari alluvionati, finiti i cantieri in via Cimatti: le famiglie tornano a casa Temi più discussi: Fine dell’emergenza neve: circolazione regolare sull’E45; Con la fine dell'emergenza chiuso il Centro operativo comunale, ma le golene restano inaccessibili; Con la fine dell'emergenza chiuso il Centro operativo comunale, ma le golene restano inaccessibili; Rentri, ufficiale la chiusura dell’emergenza per l’xFir: ora tocca alle imprese. Covid. Oms: Vicini a un punto di svolta ma è ancora presto per decretare la fine dell’emergenza di sanità pubblica globale. Il rischio resta elevato per nuove varianti e ...La decisione dopo la riunione del Comitato di Emergenza dell’Oms che ha sottolineato che il Covid resta una pericolosa malattia infettiva in grado di causare danni sostanziali alla salute e ai ... quotidianosanita.it Torre dei Conti, si va verso la fine dell'emergenza: ecco cosa serve per la riqualificazioneIl rientro a casa e la riapertura delle attività commerciali, in via Torre dei Conti, ha rappresentato un primo passo. L’emergenza non è però ancora cessata e, finché l’immobile non viene messo in ... romatoday.it "Fino alla fine", così Michele Di Gregorio il giorno dopo la super doppia parata Prima neutralizza il rigore, poi respinge anche il secondo tentativo: i giocatori esultano come ad un gol Può essere l'episodio del riscatto per il portiere bianconero #DiGre - facebook.com facebook Inter e Napoli hanno 4 avversarie comuni da qui a fine campionato. Sono 4 le trasferte (una in più del Napoli) e 3 le partite casalinghe per l'Inter di Chivu che ha un vantaggio di 7 punti sul secondo posto x.com